Harakiri Napoli, il Verona rovina la festa Champions: azzurri fuori (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli-Verona è terminata 1-1. Gli azzurri pareggiano e perdono il treno per la Champions League. In campo tanto nervosismo e troppa pressione. Gli azzurri sono stati infatti molto poco lucidi ed hanno lasciato troppo campo al Verona. Nel primo tempo infatti gli scaligeri si sono affacciati a più riprese dalle parti di Meret. L’estremo difensore partenopeo si è però sempre fatto trovare pronto. Al minuto 20 invece Lozano commette un brutto fallo e riceve una giusta ammonizione. Quello del messicano è stato un fallo dettato dalla rabbia e dalla foga del momento. Al minuto 33 invece Insigne per la prima volta si rende pericoloso e lo fa con un tiro a giro che termina di poco alla destra del portiere sfiorando il palo. Nelle battute finali del primo tempo è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè terminata 1-1. Glipareggiano e perdono il treno per laLeague. In campo tanto nervosismo e troppa pressione. Glisono stati infatti molto poco lucidi ed hanno lasciato troppo campo al. Nel primo tempo infatti gli scaligeri si sono affacciati a più riprese dalle parti di Meret. L’estremo difensore partenopeo si è però sempre fatto trovare pronto. Al minuto 20 invece Lozano commette un brutto fallo e riceve una giusta ammonizione. Quello del messicano è stato un fallo dettato dalla rabbia e dalla foga del momento. Al minuto 33 invece Insigne per la prima volta si rende pericoloso e lo fa con un tiro a giro che termina di poco alla destra del portiere sfiorando il palo. Nelle battute finali del primo tempo è ...

