Hachiko – Il tuo migliore amico, gli errori nel film con Richard Gere (Di domenica 23 maggio 2021) Rete 4 Domenica 23 maggio propone in prima serata ‘Hachiko – Il tuo migliore amico‘ film con Richard Gere diretto da Lasse Hallström. La pellicola del 2009 è ispirata ad una storia vera ed è il remake del film del 1987 ‘Hachiko – Monogatari. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Hackiko su Rete 4: la curiosità sul cane che non sapevi ancora La vera storia di Hachiko Hachiko è per il Giappone simbolo di affetto e lealtà. Era un cane di razza Akita Inu e per 10 anni ogni giorno, si è recato alla stazione di Shibuya in attesa del ritorno del suo padrone. Non poteva sapere che il suo amico umano, il professor Hidesabur? Ueno, agronomo giapponese, era morto a causa di un ictus durante una lezione ... Leggi su funweek (Di domenica 23 maggio 2021) Rete 4 Domenica 23 maggio propone in prima serata ‘– Il tuocondiretto da Lasse Hallström. La pellicola del 2009 è ispirata ad una storia vera ed è il remake deldel 1987 ‘– Monogatari. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Hackiko su Rete 4: la curiosità sul cane che non sapevi ancora La vera storia diè per il Giappone simbolo di affetto e lealtà. Era un cane di razza Akita Inu e per 10 anni ogni giorno, si è recato alla stazione di Shibuya in attesa del ritorno del suo padrone. Non poteva sapere che il suoumano, il professor Hidesabur? Ueno, agronomo giapponese, era morto a causa di un ictus durante una lezione ...

SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 23 maggio, in prima serata su Retequattro, va in onda “Hachiko – Il tuo migliore amico” - danymartini81 : #Tv: domenica 23 maggio in prima serata su #Retequattro il #film '#Hachiko - Il tuo migliore amico' -