GUIDA TV 23 MAGGIO 2021: UNA DOMENICA TRA PER AMORE DEL MIO POPOLO, HACHIKO E AVANTI UN ALTRO

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.

RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE
21:25 Per AMORE del Mio POPOLO Serie Tv
21:00 Play Off Serie B: Cittadella – Venezia Calcio
20:00 Che Tempo Che Fa Talk Show
21:30 HACHIKO Film
21:20 AVANTI Un ALTRO! Pure di Sera Quiz
21:20 Shazam! 1°Tv Film
20:35 Non è l'Arena Talk Show
21:30 Antonino Chef Academy Docu-Reality
21:25 SuperNanny Docu-Reality

Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio Parziale Numero scarti minimi Numero scarti ...

