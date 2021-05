Guardia Costiera di Napoli | Rinvenuto il corpo senza vita del sub disperso

Advertising

JosephusLudwig : RT @alarm_phone: AGGIORNAMENTO: Abbiamo chiamato i numeri della c.d. guardia costiera Libica, inutilmente. RCC Roma dice che serve una posi… - peppiniellopz : RT @meandme33: @Gianmar26145917 ....e questo è il loro ringraziamento, dopo lo sbarco, alla guardia costiera italiana, dell'amico ong..… - LoveGuerillero : RT @alarm_phone: AGGIORNAMENTO: Abbiamo chiamato i numeri della c.d. guardia costiera Libica, inutilmente. RCC Roma dice che serve una posi… - francescatosat7 : RT @vitalbaa: Parlare del contenimento di partenze dalla Libia mediante accordi con l'autorità libica (da cui dipende ad esempio la guardia… - th1an1 : RT @anubidal: Da molte ore 95 persone #migranti su un gommone salpato dalla #Libia chiedono aiuto. Ad Alarm Phone il RCC, centro di coordin… -

LECCE - Operazione 'fondali puliti' a Otranto dove militari dell'Ufficio circondariale marittimo, in collaborazione col primo Nucleo Subacqueo delladi San Benedetto del Tronto, hanno recupero tre tonnellate di rifiuti abbandonati da diportisti e pescatori, tra cui boe galleggianti, cime e ancore. I rifiuti, oltre a danneggiare l'...Il corpo senza vita di una giovane donna di origine africana e' stato recuperato in mare, nello specchio d'acqua davanti a Capomulini, dalladi Catania. A segnalare la presenza del cadavere e' stato un canoista che ha chiamato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Dopo l'ispezione cadaverica da parte del medico ...Il corpo senza vita di Francesco Castaldo di 53 anni è stato trovato morto nel pomeriggio dal personale della capitaneria di Porto ...ERCOLANO – Dopo meno di 24 ore, sono terminate le ricerche del sub, da ieri, disperso nelle acque antistanti l’approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di Ercolano. Alle ore 14.00 circa (di ...