Greta Thunberg critica le emissioni della Cina e diventa vittima del body shaming

(Di domenica 23 maggio 2021) La sua lotta ambientale è appassionata e spesso questo la porta ad attaccare i paesi che non rispettano la terra su cui viviamo, ma questo non dovrebbe mai sfociare in offese verso un'adolescente. ...

repubblica : Greta sui social: 'Le pandemie sono conseguenze dei nostri sbagli' - WRicciardi : Greta Thunberg: 'Stiamo uccidendo la Terra. Le pandemie sono conseguenze dei nostri sbagli' - folucar : RT @WRicciardi: Greta Thunberg: 'Stiamo uccidendo la Terra. Le pandemie sono conseguenze dei nostri sbagli' - globalistIT : - CatelliRossella : Greta Thunberg, cambiamo modo di produrre e consumare cibo - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Thunberg

è stata attaccata dal quotidiano statale cinese China Daily. In un articolo pubblicato la scorsa settimana, l'attivista è stata derisa per il suo peso ed etichettata come una "...ha lanciato un appello per un cambiamento nella produzione e nel consumo di cibo di fronte alle ripetute crisi che minacciano il mondo. La crisi climatica, la crisi ecologica e la crisi ...L'attivista stata attaccata dal quotidiano statale cinese China Daily e derisa per il suo peso ed etichettata come una "principessa ambientale" ...Greta Thunberg, la giovanissima attivista celebre in tutto il mondo, continua la sua battaglia di sensibilizzazione sui temi ambientali e si sofferma questa volta sul tema del cibo, ...