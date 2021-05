Grave incidente sul Lago Maggiore, precipita la funivia Stresa - Mottarone: almeno 9 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 8 vittime. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'incidente sarebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Lache collegacon ilta e al momento ci sono. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'sarebbe ...

RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - ilriformista : Grave incidente in mattinata sulla funivia Stresa-Mottarone. Bilancio potrebbe essere anche più grave. A bordo dell…