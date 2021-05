Grave incidente sul Lago Maggiore | precipita la funivia Stresa - Mottarone | almeno 9 le vittime

(Di domenica 23 maggio 2021) Lache collegacon ilta e al momento ci sono. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'sarebbe ...

La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 9 vittime. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti. ...Due bambini rimasti feriti in modosono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino. A bordo ci sarebbero state 11 persone. L'è avvenuto questa mattina, ...Gravissimo incidente alla funivia del Mottarone. Secondo le prime notizie una cabina dell'impianto sarebbe caduta nei pressi di un pilone precipitando nel bosco. Il veicolo stava trasportano 11 person ...Piemonte. Grave incidente sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sono 9 le vittime. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemo ...