Gomorra 5, riprese terminate. Gli emozionanti messaggi di Salvatore Esposito e Marco D'Amore per salutare Genny e Ciro

Sono terminate le riprese di Gomorra 5. La celebre serie tv ambientata a Napoli si appresta a concludersi con un nuovo attesissimo capitolo di cui farà parte anche un ex cavaliere di Uomini e Donne. Ad annunciare l'ultimo set è stato uno dei protagonisti, Marco D'Amore, che veste i panni di Ciro Di Marzio. Attraverso un video postato su Instagram l'attore ha annunciato di aver detto definitivamente addio al suo personaggio, tanto amato quanto odiato da parte dei fan della serie: 22 maggio 2021. Dopo otto anni di lavoro, di sacrifici, di critiche, di detrattori, di fan, di amanti di questa serie, oggi abbiamo battuto l'ultimo ciak. La mia gratitudine a tutti i lavoratori che mi hanno accompagnato. A chi ci ha amato, odiato, a Napoli e a tutte le periferie che ci hanno accolto.

