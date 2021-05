Gloria | muore a 29 anni a causa del Covid | è la più giovane vittima dell' Emilia Romagna

(Di domenica 23 maggio 2021)a 29delMesoraca, or iginariaa Calabria, ma residente a Reggiocon la famiglia da 30, si stava riprendendo dalla malattia, ma alla fine non è ...

Advertising

Silvia62140944 : RT @flayawa: Gloria, 29 anni, portatrice di una malattia celebrale, VACCINATA con doppia somministrazione, muore “a causa del Covid”. De… - Vince08440165 : RT @flayawa: Gloria, 29 anni, portatrice di una malattia celebrale, VACCINATA con doppia somministrazione, muore “a causa del Covid”. De… - IM_Dany_83 : RT @flayawa: Gloria, 29 anni, portatrice di una malattia celebrale, VACCINATA con doppia somministrazione, muore “a causa del Covid”. De… - Giordano218 : RT @flayawa: Gloria, 29 anni, portatrice di una malattia celebrale, VACCINATA con doppia somministrazione, muore “a causa del Covid”. De… - Giovanni7769 : RT @flayawa: Gloria, 29 anni, portatrice di una malattia celebrale, VACCINATA con doppia somministrazione, muore “a causa del Covid”. De… -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria muore

a 29 anni a causa del Covid.Mesoraca, or iginaria della Calabria, ma residente a Reggio Emilia con la famiglia da 30 anni, si stava riprendendo dalla malattia, ma alla fine non è ...... e invece si, di Covid si; c'è ancora qualcuno che dice che non è vero', dice ancora Salvatore Mesoraca, che invoca 'responsabilità su quello che si fa'. I funerali diMesoraca ...Muore a 29 anni a causa del Covid. Gloria Mesoraca, originaria della Calabria, ma residente a Reggio Emilia con la famiglia da 30 anni, si stava riprendendo dalla malattia, ma alla fine ...CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – In 29 anni di vita è stata colpita da gravissime sfortune, l’ultima l’aver contratto il Covid, che se l’è portata via a 29 anni. Profondo lutto a Cadelbosco dopo che ...