Gli italiani fiduciosi sulla ripresa | uno su 10 ha già prenotato le vacanze

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Più di un italiano su dieci (11%) ha già prenotato leestive con l'avanzare della campagna di vaccinazione, la riduzione dei contagi e la definizione del programma di riaperture. E' quanto afferma la Coldirettibase dell'indagine di Notosondaggi divulgata in occasione del passaggio dell'intera Penisola in zona gialla. Per questo riguarda le mete – sottolinea la Coldiretti - il 34% ha già deciso per una località di mare che resta al primo posto inseguito pero' quest'anno da campagna, parchi naturali e oasi campagna che con il 11% superano la montagna (9%), le localita' d'arte (4%) e i laghi (2%). Ancora incerta è però la destinazione – precisa la Coldiretti - per ben il 36% degli. Un trend confermato dal fatto che se la metà degli(50%) desidererebbe avere una seconda casa al ...

Advertising

fanpage : Gli italiani sono a favore dell'approvazione della legge Zan - matteosalvinimi : Bene le nuove aperture e il nuovo Decreto da 40 miliardi ma accelerare sulla ripartenza di quelle mancanti, meno fi… - SimoPillon : Quello che è tuo è mio, quello che è mio è mio... Il Kompagno #Letta vuol togliere la libertà col #ddlZan e vuol to… - banannanas_ : RT @AcidoMatt: Gli italiani non smetteranno mai di stupirmi ????? #Eurovision #Italy - LuBrekker : RT @AcidoMatt: Gli italiani non smetteranno mai di stupirmi ????? #Eurovision #Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani

QUOTIDIANO NAZIONALE

A fornire la fotografia degli enti localiin difficoltà finanziarie è il rapporto ...enti che avevano fatto ricorso a quelle somme per onorare i propri debiti commerciali, si trovano oggi ...... coordinatrice di tutti i suoi omologhie che ha anche uno straordinario feeling bipartisan con il ministro della Cultura Dario Franceschini " passa dallo sconforto peranziani che non ...CITTA DEL VATICANO, 23 MAG - Una Chiesa che porti misericordia invece di "inculcare regole", che sia unita e non divisa in 'ismi' ed ideologie, che metta "al primo posto Dio" e non i suoi piani e rifo ...TRIESTE, 21 MAG - Un termometro sociale come la Caritas snocciola i dati sulle conseguenze della pandemia ed è impietoso lo scenario delineato dal report "Non ce ne siamo lavati le mani. Persone, Comu ...