Giro d’Italia, successo di Campenaerts a Gorizia. Bernal sempre in Maglia Rosa (Di domenica 23 maggio 2021) Victor Campenaerts ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Egan Bernal conserva la Maglia Rosa. Gorizia – Una quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021 vinta da Victor Campenaerts al termine di una frazione caratterizzata da un brutto incidente. Una caduta di gruppo che ha portato al ritiro di diversi corridori e alla neutralizzazione del tempo per una decina di chilometri. Alla ripartenza la fuga ha preso il largo e il belga è riuscito a fare la differenza negli ultimi chilometri battendo in volata Oscar Riesebeek. Terzo Nikias Arndt (a 7?) davanti a Simone Consonni. @VCampenaerts #Giro pic.twitter.com/MX712qjJzz— Giro d'Italia ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Victorha vinto la quindicesima tappa del2021. Eganconserva la– Una quindicesima tappa del2021 vinta da Victoral termine di una frazione caratterizzata da un brutto incidente. Una caduta di gruppo che ha portato al ritiro di diversi corridori e alla neutralizzazione del tempo per una decina di chilometri. Alla ripartenza la fuga ha preso il largo e il belga è riuscito a fare la differenza negli ultimi chilometri battendo in volata Oscar Riesebeek. Terzo Nikias Arndt (a 7?) davanti a Simone Consonni. @Vpic.twitter.com/MX712qjJzz—d'Italia ...

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - RaiSport : #Giro ?? 15ª tappa Maxi caduta all'avvio. La corsa è stata neutralizzata per circa 30 minuti. Tra i corridori coinv… - Corriere : Giro d'Italia 2021, ecco chi è Lorenzo Fortunato: il nuovo signore dello Zoncolan - Marcopalmaxv : @Barbynerazzurra qualcuno è già proiettato alla prossima stagione, altri non sanno ancora “come”: di certezze in gi… - globrienliski_ : RT @artbymars: comunque vincere il festival musicale più importante d’italia e il festival musical più importante d’europa nel giro di tre… -