Giro d’Italia | Campenaerts vince in volata a Gorizia! I big rifiatano | domani gran duello Bernal-Yates a Cortina d’Ampezzo

Victor Campenaerts vince in volata la 15ª tappa del Giro d'Italia. I big risparmiano le energie: domani la tappa Sacile-Cortina d'Ampezzo sarà durissima Il Giro d'Italia scollina in Slovenia per la 15ª tappa posta in mezzo fra lo Zoncolan di ieri e il tappone Sacile-Cortina d'Ampezzo di domani che si prospetta durissimo. Una frazione piuttosto breve, 147 km da percorrere da Grado a Gorizia, ma rivelatasi piuttosto insidiosa. Una maxi caduta nelle fasi iniziali ha annullato il primo sforzo dei fuggitivi: oltre 30 ciclisti finisti sull'asfalto e tanto lavoro per le ambulanze. Finisce così il Giro di Emanuel Bauchmann (6°), capitano della ...

