Giro d'Italia 2021, Vincenzo Nibali coinvolto nella caduta di Buchmann. Dolore al costato, attesa per gli esami (Di domenica 23 maggio 2021) Allarme lanciato da TuttoBiciWeb.it, che riporta una nota della Trek Segfredo preoccupante circa le condizioni di Vincenzo Nibali, caduto quasi da fermo oggi dopo aver frenato per evitare una bici nella caduta che ha coinvolto tanti corridori ad inizio tappa. Il messinese, secondo quanto si apprende, avrebbe riportato una contusione al costato che gli ha procurato Dolore per tutta la frazione. nella caduta sono stati coinvolti anche il tedesco Emanuel Buchmann, che era sesto, ed il lusitano Ruben Guerreiro, 15° stamane, che si sono ritirati, consentendo a Nibali di salire in 17ma posizione. Questa la nota stampa: "Nonostante nessun nostro corridore sia stato direttamente coinvolto ...

