Giro d’Italia 2021 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Vince Victor Campenaerts | Consonni quarto e miglior italiano

Una tappa particolare, quella da Grado a Gorizia del Giro d'Italia 2021. La quindicesima frazione della corsa rosa è stata vinta da Victor Campenaerts (Team Qhubeka-Assos), che ha battuto in volata il compagno di fuga Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix). L'inizio della giornata è stata segnata dalla maxicaduta che ha tolto dalle scene due protagonisti di questa prima parte di Giro, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) e Ruben Guerreiro (EF Education Nippo), con la tappa neutralizzata nei primi chilometri. Quando si è ripreso, il gruppo ha deciso di lasciar fare ai fuggitivi, che si sono giocati il successo. La tappa si è infiammata negli ultimi 30 chilometri, con lo stesso Campenaerts che ha iniziato a fare selezione ...

