Giro d’Italia 2021 | orari di partenza e arrivo Grado-Gorizia | paesi e località attraversate oggi

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Ilproseguevenerdì 21 maggio va in scena la quindicesima tappa:, 147 km su tracciato mosso. Dopo aver scalato il durissimo Monte Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa che ha rimescolato la classifica generale, la Carovana riparte con una frazione particolarmente movimentata, che si snoderà per buona parte su un circuito intrafrontaliero tra Italia e Slovenia. Bisognerà ripetere per tre volte un tracciato di circa 40 km, che presenterà sempre lo strappo esigente di Gornje Cerovo (classificato come quarta categoria). Giornata pensata per gli uomini da Classiche, sarà difficile immaginare attacchi dei big di classifica, ma non dovranno sottovalutare questa domenica. La tappa si snoda tra Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia, le province italiane ...