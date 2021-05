Giro d’Italia 2021, classifica e ordine di arrivo 15^ tappa: Campenaerts vince in volata (Di domenica 23 maggio 2021) Victor Campenaerts vince la quindicesima tappa del Giro d’Italia, la Grado-Gorizia di 147 chilometri. Dopo la doppia partenza per via di una maxicaduta che ha coinvolto circa 40 corridori, venti ciclisti tentano la fuga, che rimane poi in mano a 14 battistrada. La coppia Campenaerts-Riesebeek prende vantaggio a 15km dal traguardo e nonostante la mancata intesa riescono a tenere a distanza i cinque contrattaccanti. Riesebbek dà il via alla volata finale, ma Campenaerts riesce a passare e conquistare così il successo. Di seguito l’ordine di arrivo della tappa. RIVIVI IL LIVE DELLA tappa ordine DI arrivo QUINDICESIMA ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Victorla quindicesimadel, la Grado-Gorizia di 147 chilometri. Dopo la doppia partenza per via di una maxicaduta che ha coinvolto circa 40 corridori, venti ciclisti tentano la fuga, che rimane poi in mano a 14 battistrada. La coppia-Riesebeek prende vantaggio a 15km dal traguardo e nonostante la mancata intesa riescono a tenere a distanza i cinque contrattaccanti. Riesebbek dà il via allafinale, mariesce a passare e conquistare così il successo. Di seguito l’didella. RIVIVI IL LIVE DELLADIQUINDICESIMA ...

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - RaiSport : #Giro ?? 15ª tappa Maxi caduta all'avvio. La corsa è stata neutralizzata per circa 30 minuti. Tra i corridori coinv… - il_piccolo : La Capitale europea della Cultura 2025 questa domenica corre sulle strade del Giro d’Italia. E non solo in senso fi… - SkySport : Giro d'Italia, il belga Campenaerts vince la 15^ tappa. Bernal in maglia rosa - FILIPVAN : RT @RaiSport: #Giro ?? 15ª tappa È di Victor #Campenaerts la vittoria al traguardo di #Gorizia. Secondo Oscar #Riesebeek, terza posizione p… -