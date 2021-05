Giovinazzi, punto che vale oro per l'Alfa Romeo: 'E ora Baku, un altro cittadino...' (Di domenica 23 maggio 2021) uno dei volti felici di questo fine settimana monegasco. Antonio Giovinazzi ha chiuso al decimo posto la gara e portato a casa il suo primo punto stagionale, che poi è anche il primo del 2021 per l'... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) uno dei volti felici di questo fine settimana monegasco. Antonioha chiuso al decimo posto la gara e portato a casa il suo primostagionale, che poi è anche il primo del 2021 per l'...

F1 - Alfa Romeo, Raikkonen: 'Non è successo granché' ... undicesimo a Monaco subito dietro il compagno di squadra Giovinazzi, il quale è riuscito a portare ... E' andata così, ma possiamo essere contenti per il primo punto conquistato dalla squadra in questa ...

Giovinazzi, punto che vale oro per l’Alfa Romeo: “E ora Baku, un altro cittadino...” La Gazzetta dello Sport F1, Kimi Raikkonen: “Oggi non è successo molto, come spesso capita qui a Montecarlo” Kimi Raikkonen chiude appena fuori dalla zona punti il suo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno e, soprattutto, alle spalle di Antonio Giovinazzi. Ancora una vol ...

F1 | Alfa Romeo, Raikkonen: “Non è successo granché” Rimonta parziale di Kimi Raikkonen, undicesimo a Monaco subito dietro il compagno di squadra Giovinazzi ... ma possiamo essere contenti per il primo punto conquistato dalla squadra in questa ...

