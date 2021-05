Giorgia Meloni: «Gli anni non cancellano il ricordo di chi si schierò dalla parte della Giustizia» (Di domenica 23 maggio 2021) «Una forte esplosione, poi il silenzio, subito dopo il dolore. Sono trascorsi 29 anni dalla strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della sua scorta». Giorgia Meloni con un post su Facebook ricorda la strage di Capaci. Meloni: «L’Italia non dimentica» «L’Italia non dimentica – scrive ancora Giorgia Meloni – il giorno in cui l’asfalto giunse fino al cielo e una nube tossica avvolse la città: la criminalità organizzata aveva ucciso un uomo di Stato. Gli anni trascorsi non cancellano il ricordo di chi scelse di schierarsi dalla parte della Giustizia e della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) «Una forte esplosione, poi il silenzio, subito dopo il dolore. Sono trascorsi 29strage di Capaci dove persero la vita il Giudice GiovFalcone, la moglie e 3 agentisua scorta».con un post su Facebook ricorda la strage di Capaci.: «L’Italia non dimentica» «L’Italia non dimentica – scrive ancora– il giorno in cui l’asfalto giunse fino al cielo e una nube tossica avvolse la città: la criminalità organizzata aveva ucciso un uomo di Stato. Glitrascorsi nonildi chi scelse di schierarsi...

