Gioca 2 euro, vita stravolta. Superenalotto, l'italiano più fortunato del 2021: quanto ha vinto (Di domenica 23 maggio 2021) Gli è bastata una schedina da 2 euro per sbancare il Superenalotto e ribaltare la propria vita. Il fortunatissimo vincitore di Montappone, piccolo centro di 1.600 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche, si è portato a casa l'intero jackpot, ben 156 milioni di euro e "spiccioli" (per l'esattezza, 156.294.151,36 euro), la quarta vincita nella storia della lotteria. Teatro del capolavoro della Dea bendata è un punto vendita Sisal di via Roma 53, destinato di certo a passare alla storia, perlomeno per gli abitanti del luogo. Combinazione (è il caso di dirlo) ha voluto che dopo l'estrazione dei numeri vincenti (1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81, numero Jolly 34, numero Superstar 26) non ci fosse nemmeno un 5+1, mentre i "5" sono stati 13 (per loro, un ricco contentino di 19.242,16 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Gli è bastata una schedina da 2per sbancare ile ribaltare la propria. Il fortunatissimo vincitore di Montappone, piccolo centro di 1.600 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche, si è portato a casa l'intero jackpot, ben 156 milioni die "spiccioli" (per l'esattezza, 156.294.151,36), la quarta vincita nella storia della lotteria. Teatro del capolavoro della Dea bendata è un punto vendita Sisal di via Roma 53, destinato di certo a passare alla storia, perlomeno per gli abitanti del luogo. Combinazione (è il caso di dirlo) ha voluto che dopo l'estrazione dei numeri vincenti (1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81, numero Jolly 34, numero Superstar 26) non ci fosse nemmeno un 5+1, mentre i "5" sono stati 13 (per loro, un ricco contentino di 19.242,16 ...

