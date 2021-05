Giappone | all’azienda biologica Castel Ruggero Pellegrini il premio per il miglior olio Dop

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 maggio 2021) Ad aggiudicarsi ilcomeDop al mondo al Japan olive Oil Prize di Tokyo è stata la storica azienda. Il“Best in Class” è andato all’“Ruggente” dell’azienda che si trova nel Chianti, tra i comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, giudicato ile tra le medaglie d’oro, per la qualità e la piacevolezza complessiva. Un riconoscimento che si somma ad altri ottenuti negli ultimi anni d, che ne fanno una delle più premiate dell’intera Dop del Chianti Classico. “Il nostroha vinto grazie a una concentrazione di oltre 800 mg/kg di polifenoli (che assicura benefici sulla salute legati al consumo del ...