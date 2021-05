Giallo a Roma: 31enne aggredito sotto casa, finisce in ospedale (Di domenica 23 maggio 2021) Un 31enne di nazionalità tunisina è giunto all’ospedale San Giovanni con diverse fratture, che hanno subito fatto pensare a un’aggressione. Troppo gravi le lesioni, tanto che i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. Sul caso sono state aperte delle indagini. Il pestaggio Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il 31enne abbia riportato diverse fratture. Le lesioni sono state definite gravi, tanto che i medici del San Giovanni hanno allertato i Carabinieri. All’ospedale sono prontamente giunti i Carabinieri della compagnia Casilino, i quali hanno raccolto la testimonianza dell’uomo. Il 31enne ha raccontato che mentre si recava nella sua abitazione all’Alessandrino verso mezzanotte è stato improvvisamente aggredito da due uomini. Sconosciute ancora le cause del gesto, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Undi nazionalità tunisina è giunto all’San Giovanni con diverse fratture, che hanno subito fatto pensare a un’aggressione. Troppo gravi le lesioni, tanto che i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. Sul caso sono state aperte delle indagini. Il pestaggio Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che ilabbia riportato diverse fratture. Le lesioni sono state definite gravi, tanto che i medici del San Giovanni hanno allertato i Carabinieri. All’sono prontamente giunti i Carabinieri della compagnia Casilino, i quali hanno raccolto la testimonianza dell’uomo. Ilha raccontato che mentre si recava nella sua abitazione all’Alessandrino verso mezzanotte è stato improvvisamenteda due uomini. Sconosciute ancora le cause del gesto, i ...

