Gf Vip, l’ex tronista Lorenzo Riccardi sarcastico: “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri!” (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 22 febbraio del 2019, le scelte del seguitissimo dating show Uomini e Donne erano trasmesse in prima serata ed il tronista Lorenzo Riccardi scelse la romana Claudia Dionigi. Il loro fu un percorso molto seguito, caratterizzato da parecchi alti e bassi, complice il carattere particolare di Lorenzo. Dal giorno della scelta i due non si sono più separati, sono andati a convivere e vivono felicemente la loro storia d’amore. Ospiti della puntata del 22 maggio della trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio si sono aperti con la padrona di casa Giada Di Miceli. La conduttrice ha apprezzato molto la coppia sottolineando come, nonostante il successo, i due siano riusciti a rimanere gli stessi di sempre. Lorenzo e Claudia hanno ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 22 febbraio del 2019, le scelte del seguitissimo dating show Uomini e Donne erano trasmesse in prima serata ed ilscelse la romana Claudia Dionigi. Il loro fu un percorso molto seguito, caratterizzato da parecchi alti e bassi, complice il carattere particolare di. Dal giorno della scelta i due non si sono più separati, sono andati a convivere e vivono felicemente la loro storia d’amore. Ospiti della puntata del 22 maggio della trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio si sono aperti con la padrona di casa Giada Di Miceli. La conduttrice ha apprezzato molto la coppia sottolineando, nonostante il successo, i due siano riusciti a rimanere gli stessi die Claudia h...

