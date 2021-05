«Generazione 56K»: la prima serie targata The Jackal arriva su Netflix (Di domenica 23 maggio 2021) Chi conosce i The Jackal e ha avuto la fortuna di vederli crescere con i loro video – qualora non fosse così, siete pregati di correre su YouTube e rimediare – sa bene che la generazione degli anni Novanta è probabilmente l’ultima ad aver vissuto le «nostalgie» che piattaforme come HBO Max e colossi del cinema come Disney cercano di cavalcare per ricordarci il piacere di una vita non ancora annacquata dal social, dominata da un mondo, quello delle videocassette, dei floppy e dei walkman, che oggi sembra un reperto archeologico ma che prima rappresentava una fonte di felicità molto più facile da conquistare di quanto non sia oggi. E così, dopo un film, Addio fottuti musi verdi, uscito nel 2017, ora è il momento della prima collaborazione per una serie tv che sceglie di raccontare proprio quella generazione lì, cresciuta con le canzoni degli 883 e il suono gracchiante del modem 56K. La serie si chiama, appunto, Generazione 56K, è prodotta da Cattleya, realizzata in collaborazione con i The Jackal e pronta a sbarcare su Netflix il 1° luglio. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) Chi conosce i The Jackal e ha avuto la fortuna di vederli crescere con i loro video – qualora non fosse così, siete pregati di correre su YouTube e rimediare – sa bene che la generazione degli anni Novanta è probabilmente l’ultima ad aver vissuto le «nostalgie» che piattaforme come HBO Max e colossi del cinema come Disney cercano di cavalcare per ricordarci il piacere di una vita non ancora annacquata dal social, dominata da un mondo, quello delle videocassette, dei floppy e dei walkman, che oggi sembra un reperto archeologico ma che prima rappresentava una fonte di felicità molto più facile da conquistare di quanto non sia oggi. E così, dopo un film, Addio fottuti musi verdi, uscito nel 2017, ora è il momento della prima collaborazione per una serie tv che sceglie di raccontare proprio quella generazione lì, cresciuta con le canzoni degli 883 e il suono gracchiante del modem 56K. La serie si chiama, appunto, Generazione 56K, è prodotta da Cattleya, realizzata in collaborazione con i The Jackal e pronta a sbarcare su Netflix il 1° luglio.

Advertising

NetflixIT : C'era una volta internet senza telefoni. Generazione 56k: dal 1° luglio, solo su Netflix. - ferdilarizza : RT @NetflixIT: C'era una volta internet senza telefoni. Generazione 56k: dal 1° luglio, solo su Netflix. - tweetnewsit : #Generazione56k: ecco il trailer della serie tv dei The Jackal che racconta gli anni'90 - DonnaGlamour : Generazione 56K, il trailer della serie tv con i The Jackal in arrivo su Netflix - APAudiovisivi : ??Sarà disponibile dal 1° luglio 2021 su @netflix la nuova serie italiana: #Generazione56K! La serie comedy è prodo… -