Gemma Galgani di UeD si è vaccinata | “Ecco quale siero ho ricevuto”

(Di domenica 23 maggio 2021) Uomini e Donne La dama del Trono Over si è: l’annuncio con tanto di filmato social Pubblicato su 23 Maggio 2021, 71 anni, nota dama torinese di Uomini e Donne protagonista del Trono Over, tramite i suoi profili social ha reso noto di essersi, riprendendo con un video il momento in cui hal’inoculazione del. Tra i commenti al post, c’è chi ha domandato alla donna piemontesecura abbia. La dama non si è sottratta al quesito, rivelando che le è stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Tanti i fan che hanno commentato il filmato. Tra le prime, ‘l’amica’ di Trono Ida Platano che ha scritto un dolce “Amore“.ha anche fatto da sponsor alla campagna ...

La dama del Trono Over si è vaccinata: l'annuncio con tanto di filmato ...A tenere banco, durante le recenti puntate, è stato lo scontro fra la dama più discussa del parterre,, e la nuova arrivata Isabella . Le due, che non si stanno affatto simpatiche, non ...Nell'ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne, nel noto parterre si è aggiunta una nuova Dama. Si tratta di Isabella Ricci che fin dal suo arrivo ...Gemma Galgani, 71 anni, nota dama torinese di Uomini e Donne protagonista del Trono Over, tramite i suoi profili social ha reso noto di essersi vaccinata, riprendendo con un video il momento in cui ha ...