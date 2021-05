GdS – Inter, destini incrociati per Handanovic e Musso: per l’argentino l’Udinese chiede 20 milioni (Di domenica 23 maggio 2021) Partita speciale per Handanovic e Musso Quella di oggi pomeriggio tra Inter e Udinese sarà una partita speciale per Samir Handanovivc e Juan Musso. Il portiere nerazzurro, arrivato proprio dall’Udinese, dalla prossima stagione potrebbe fare da chioccia all’argentino che piace molto ai nerazzurri e che proprio questa estate sembra destinato a lasciare i friulani, che, per il suo cartellino, chiedono minimo 20 milioni di euro. “Se Handanovic è il presente dell’Inter, Musso può essere il futuro. Nei desideri del portiere che ha giocato al Racing ed è grande amico di Lautaro Martinez, che è cresciuto nello stesso club, c’è l’idea di fare il grande salto. Non solo: Juan vorrebbe restare in Italia dove sta benissimo e ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Partita speciale perQuella di oggi pomeriggio trae Udinese sarà una partita speciale per Samir Handanovivc e Juan. Il portiere nerazzurro, arrivato proprio dal, dalla prossima stagione potrebbe fare da chioccia alche piace molto ai nerazzurri e che proprio questa estate sembra destinato a lasciare i friulani, che, per il suo cartellino, chiedono minimo 20di euro. “Seè il presente dell’può essere il futuro. Nei desideri del portiere che ha giocato al Racing ed è grande amico di Lautaro Martinez, che è cresciuto nello stesso club, c’è l’idea di fare il grande salto. Non solo: Juan vorrebbe restare in Italia dove sta benissimo e ...

Advertising

infoitsport : Inter, chi sostituisce Pirelli? GdS: “Main sponsor probabilmente americano” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Inter, Atalanta e Milan in Champions? Per la Lombardia sarebbe record nazionale - FcInterNewsit : GdS - Inter, Atalanta e Milan in Champions? Per la Lombardia sarebbe record nazionale - Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Inter, è il giorno della festa. L'apoteosi al termine del match, il club pensa anche agli abbonati - FcInterNewsit : GdS - Inter, è il giorno della festa. L'apoteosi al termine del match, il club pensa anche agli abbonati -