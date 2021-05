Gazzetta: il Milan teme il destino del maratoneta Pietri, che cadde a pochi metri dal traguardo (Di domenica 23 maggio 2021) Stasera una tra Milan, Juventus e Napoli resterà fuori dalla Champions. La Gazzetta scrive che tra le tre è il Napoli che “sembra quello messo meglio”. Il Milan deve giocare a Bergamo contro l’Atalanta. “E dopo aver condotto a lungo il torneo, teme il destino di Dorando Pietri, maratoneta nato a 50 km da Pioli e caduto sul traguardo”. La Juve è più indietro, ma dopo la vittoria della Coppa Italia “è spinta dall’ottimismo dei sopravvissuti”. Pioli dovrà lavorare sulla testa dei giocatori. Contro il Cagliari di Semplici il Milan ha ceduto di testa, scrive la Gazzetta. “Contro Semplici, i rossoneri sono stati traditi dalla tensione del match point e dai brindisi pre-partita degli avversari già salvi. Peccati di gioventù, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Stasera una tra, Juventus e Napoli resterà fuori dalla Champions. Lascrive che tra le tre è il Napoli che “sembra quello messo meglio”. Ildeve giocare a Bergamo contro l’Atalanta. “E dopo aver condotto a lungo il torneo,ildi Dorandonato a 50 km da Pioli e caduto sul”. La Juve è più indietro, ma dopo la vittoria della Coppa Italia “è spinta dall’ottimismo dei sopravvissuti”. Pioli dovrà lavorare sulla testa dei giocatori. Contro il Cagliari di Semplici ilha ceduto di testa, scrive la. “Contro Semplici, i rossoneri sono stati traditi dalla tensione del match point e dai brindisi pre-partita degli avversari già salvi. Peccati di gioventù, ...

