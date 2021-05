Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati (Di domenica 23 maggio 2021) Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gli stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gliUniti sonoper unaa dueper Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano ...

Gaza torna alla normalità. La tregua tiene, ma va consolidata e monitorata Tra negozi distrutti e quartieri rasi al suolo di condivide il dolore delle perdite. Il nuovo capo della diplomazia americana Blinken sarà nell'area di crisi martedì prossimo

La questione palestinese e la viltà della politica «Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono, invece, i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i ...

