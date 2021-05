Gattuso massima concentrazione per la Champions, discorso alla squadra (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli deve vincere col Verona per qualificarsi automaticamente alla Champions League senza fare nessun calcolo. Lo sa bene Gennaro Gattuso che non sta pensando al suo futuro. A fine stagione molto probabilmente dirà addio al Napoli, ma il tecnico calabrese è estremamente concentrato sull’obiettivo da raggiungere. Il Mattino scrive di un tecnico impegnato solo ed esclusivamente nel preparare il match con il Verona senza farsi distrarre da alcuna voce, interna o esterna. Gattuso ha fatto anche un discorso alla squadra in occasione della sfida con il Verona. Il tecnico non vuole alcun calo di concentrazione. La formazione di Juric è già salva ma questo non mette il Napoli al riparo da brutti scherzi. L’allenatore non vuole alcun rilassamento e lo ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli deve vincere col Verona per qualificarsi automaticamenteLeague senza fare nessun calcolo. Lo sa bene Gennaroche non sta pensando al suo futuro. A fine stagione molto probabilmente dirà addio al Napoli, ma il tecnico calabrese è estremamente concentrato sull’obiettivo da raggiungere. Il Mattino scrive di un tecnico impegnato solo ed esclusivamente nel preparare il match con il Verona senza farsi distrarre da alcuna voce, interna o esterna.ha fatto anche unin occasione della sfida con il Verona. Il tecnico non vuole alcun calo di. La formazione di Juric è già salva ma questo non mette il Napoli al riparo da brutti scherzi. L’allenatore non vuole alcun rilassamento e lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso massima Napoli - Verona: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn Attualmente in classifica il Napoli di Gennaro Gattuso è 4a con 76 punti mentre il Verona di Ivan ... Si tratta però in massima parte, di siti pirata che le autorità preposte oscurano in modo regolare. ...

CM Scommesse: Napoli senza paura e Lazio ko, la quaterna della domenica A una quota dignitosa, 1,60 : i ragazzi di Gattuso e lo stesso Ringhio non hanno dimenticato il ... E infatti il banco, che non dorme da piedi, ha scritto quota massima 1,50 . Sorpresona al Sanchez ...

