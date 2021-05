Gasperini: «Penso che l’Atalanta sia al suo piano più alto, dobbiamo essere soddisfatti» (Di domenica 23 maggio 2021) Che anno è stato? E’ la terza volta uin Champoions «Non è la ciliegina, è la torta a quattro piani. Per noi è molto bello». Stasera cos’era la cosa più difficile? «Abbiamo avuto la capacità di essere fuori dalla mischia e con che squadre! Per noi essere fuori è stato un grande risultato, sarebbe stato molto difficile». Ogni anno dici che bisogna portare novità. Cosa hai fatto quest’anno di diverso? Dove si può migliorare? «All’inizio della stagione nessuno avrebbe immaginato che potevamo fare a meno di Gomez e Ilicic, invece la reazione della squadra è stata straordinaria, è cresciuta, ha avuto la capacità di giocare in modo diverso. Siamo riusciti a fare 90 gol, per me è un risultato straordinario. La crescita dei giocatori e della squadra è stata una soddisfazione enorme. Avere ottenuto questo risultato è una soddisfazione maggiore degli altri ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Che anno è stato? E’ la terza volta uin Champoions «Non è la ciliegina, è la torta a quattro piani. Per noi è molto bello». Stasera cos’era la cosa più difficile? «Abbiamo avuto la capacità difuori dalla mischia e con che squadre! Per noifuori è stato un grande risultato, sarebbe stato molto difficile». Ogni anno dici che bisogna portare novità. Cosa hai fatto quest’anno di diverso? Dove si può migliorare? «All’inizio della stagione nessuno avrebbe immaginato che potevamo fare a meno di Gomez e Ilicic, invece la reazione della squadra è stata straordinaria, è cresciuta, ha avuto la capacità di giocare in modo diverso. Siamo riusciti a fare 90 gol, per me è un risultato straordinario. La crescita dei giocatori e della squadra è stata una soddisfazione enorme. Avere ottenuto questo risultato è una soddisfazione maggiore degli altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Penso Capello su Pirlo: 'Juve, tienilo! Ora ha idee' L'ATALANTA - 'L'Atalanta di Gasperini è una macchina, carburata e automatica. Ha un sistema e un ... Penso che il Napoli ce la farà'. FUTURO PIRLO - 'Bah. Se dopo un anno non si è ancora riusciti a ...

Milan, Juve o Napoli? Finale bollente per un posto in Champions È chiaro però che molto si deciderà a Bergamo, tra la squadra di Gasperini, già qualificata ma ... Per quanto mi riguarda ho dato sempre il 100%, sarò in panchina a testa alta, non penso che il mio ...

