Furto bici a migranti, indagato il sindaco: “Accusa allucinante” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti ”È una vicenda paradossale, per certi versi allucinante. Non ho commesso nessun Furto, mi sono semplicemente limitato a rimuovere alcune biciclette ferme, con tanto di catena, nell’androne del Comune e poste in modo da ostruire anche il regolare passaggio. Per giunta personalmente non sapevo a chi appartenessero quei mezzi. Ho fiducia nella magistratura e porterò nelle sedi opportune le prove che dimostrano l’estraneità ai fatti che mi vengono contestati”. A parlare è il sindaco di Striano (Napoli), Antonio Del Giudice, raggiunto – come racconta nell’edizione odierna Il Mattino – insieme ad altre due persone (volontari di protezione civile) da un avviso di conclusione indagini con un’ipotesi precisa di reato: Furto pluriaggravato. Perché secondo la Procura della Repubblica ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti ”È una vicenda paradossale, per certi versi. Non ho commesso nessun, mi sono semplicemente limitato a rimuovere alcuneclette ferme, con tanto di catena, nell’androne del Comune e poste in modo da ostruire anche il regolare passaggio. Per giunta personalmente non sapevo a chi appartenessero quei mezzi. Ho fiducia nella magistratura e porterò nelle sedi opportune le prove che dimostrano l’estraneità ai fatti che mi vengono contestati”. A parlare è ildi Striano (Napoli), Antonio Del Giudice, raggiunto – come racconta nell’edizione odierna Il Mattino – insieme ad altre due persone (volontari di protezione civile) da un avviso di conclusione indagini con un’ipotesi precisa di reato:pluriaggravato. Perché secondo la Procura della Repubblica ...

