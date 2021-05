Funivia Stresa-Mottarone precipitata: 13 morti, 2 bambini gravi. Ultima revisione nel 2016. Mattarella: richiamo al rispetto della sicurezza (Di domenica 23 maggio 2021) E' salito a 13 il bilancio delle vittime del tragico incidente della Funivia Stresa-Mottarone. Secondo quanto riferito dal Soccorsio alpino il bilancio definitivo è di 13 vittime e due feriti gravi elitrasportati a Torino. I feriti sono i due bambini ricoverati in codice rosso all'ospedale regina Margherita. Una cabina della Funivia, come detto, si è staccata questa mattina per cause ancora da chiarire mentre si trovava in quota con a bordo 15 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) E' salito a 13 il bilancio delle vittime del tragico incidente. Secondo quanto riferito dal Soccorsio alpino il bilancio definitivo è di 13 vittime e due feritielitrasportati a Torino. I feriti sono i duericoverati in codice rosso all'ospedale regina Margherita. Una cabina, come detto, si è staccata questa mattina per cause ancora da chiarire mentre si trovava in quota con a bordo 15 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

