Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina. Le vittime sono 14, non ce l'ha fatta uno dei due bimbi in ospedale (Di domenica 23 maggio 2021) A bordo dell'impianto sul versante piemontese del Lago Maggiore c'erano 15 persone e le vittime sono 14. All'ospedale Regina Margherita di Torino è ancora ricoverato un bambino di cinque anni. Il premier Draghi: "Cordoglio di tutto il governo" Leggi su repubblica (Di domenica 23 maggio 2021) A bordo dell'impianto sul versante piemontese del Lago Maggiore c'erano 15 persone e le14. All'Regina Margherita di Torino è ancora ricoverato un bambino di cinque anni. Il premier Draghi: "Cordoglio di tutto il governo"

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - robreg1 : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cor… - evapear : RT @lucapasto71: Non ci sono le parole giuste da dire per la tragedia della #funivia a #Stresa, solo tanto dolore. -