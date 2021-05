Funivia Stresa - Mottarone | l' impianto era stato riaperto il 24 aprile - Riattivato nel 2016 dopo due anni di stop

(Di domenica 23 maggio 2021) Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di, in riva al lago di fronte all'Isola Bella, parte la- Alpino -che, con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - CastellinoLuigi : RT @petergomezblog: Si stacca cabina della #funivia tra #Stresa e il #Mottarone: “Ci sono otto vittime. Ha ceduto la fune dell’impianto” ht… - Titty66Santa : RT @rtl1025: ?? Sono 9 le #vittime sulla cabina della #funivia #Stresa-#Mottarone. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118. Sono morte sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia Stresa

Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di, in riva al lago di fronte all'Isola Bella, parte la- Alpino - Mottarone che, con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1.491 metri. L'impianto, nel Verbano, dove una cabina è precipitata causando la morte di diverse ...Le persone decedute sono nove, mentre due bambini - di 9 e 5 anni - sono stati portati in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il Soccorso Alpino: "La cabina è quasi completamente ...I due bambini rimasti feriti nello schianto della funivia Stresa-Mottarone precipitata oggi sono entrambi arrivati in elicottero all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Seguiamo con apprensione le drammatiche notizie che giungono dal Verbano, dove una cabina di una funivia lungo il tratto Stresa-Mottarone, con a bordo diverse persone tra ...