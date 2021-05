Funivia Stresa-Mottarone, ecco cosa è successo. Fatti, reazioni e immagini (Di domenica 23 maggio 2021) È di tredici vittime e due feriti gravi il bilancio definitivo dell’incidente di questa mattina alla Funivia di Mottarone-Stresa secondo quanto hanno reso noto i soccorritori del Soccorso alpino. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo le parziali ricostruzioni un cavo dell’impianto si sarebbe spezzato a 100 metri dalla vetta. Nel 2016 era stato completamente revisionato. LA DINAMICA DEI Fatti La cabina “è caduta e si è fermata contro gli alberi. Pare ci fossero a bordo 15 persone, 3 sono state portate via, 12 sono decedute”, ha fatto sapere in mattinata la sindaca di Stresa, Marcella Severino. “Appena sono stata informata sono corsa qui e ci siamo trovati davanti a una tragedia”, ha aggiunto la sindaca. La Funivia “che è gestita da una società aveva subito negli ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) È di tredici vittime e due feriti gravi il bilancio definitivo dell’incidente di questa mattina alladisecondo quanto hanno reso noto i soccorritori del Soccorso alpino. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo le parziali ricostruzioni un cavo dell’impianto si sarebbe spezzato a 100 metri dalla vetta. Nel 2016 era stato completamente revisionato. LA DINAMICA DEILa cabina “è caduta e si è fermata contro gli alberi. Pare ci fossero a bordo 15 persone, 3 sono state portate via, 12 sono decedute”, ha fatto sapere in mattinata la sindaca di, Marcella Severino. “Appena sono stata informata sono corsa qui e ci siamo trovati davanti a una tragedia”, ha aggiunto la sindaca. La“che è gestita da una società aveva subito negli ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - MenchettiPaola : RT @GiuliaSalemi93: Che tragedia... un pensiero per le 12 persone che non ce l'hanno fatta ed una preghiera per i 2 bambini che stanno comb… - onlinenews_web : Il cordoglio del @Quirinale per la tragedia della #funivia di Stresa -