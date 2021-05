Funivia precipitata a Stresa | il punto del Soccorso Alpino

Advertising

rtl1025 : ???? La #funivia che collega #Stresa con il #Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 4 #vittime. Sul post… - TgrRaiPiemonte : Le prime immagini della cabina della funivia Stresa Mottarone precipitata nel vuoto. L'incidente poco prima delle 1… - Agenzia_Ansa : La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 4 vittime. Sul posto sono… - anto5stars : RT @NapolitanoIda: #rotolidicartaigienica #giornalai La funivia precipitata si trova a Verbania (Piemonte) loro scrivono Roma. Servi quest… - chav4lopez : RT @tg2rai: #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 bambini gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia precipitata

Articolo in fase di aggiornamento... Tragedia a Verbania dove lache collega Stresa con il Mottarone e'nel vuoto. Al momento le vittime sarebbero 9 . Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sulla cabina c'...Walter Milan, responsabile nazionale della comunicazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, fa il punto a Sky Tg24 sulla tragedia avvenuta a Stresa, dove èlache collega la località con MottaroneSTRESA (VERBANIA) E’ di nove morti e due bambine ferite, il bilancio definitivo dell’incidente sulla funivia del Mottarone, a Stresa (Verbania). Una delle due cabine è precipitata - sembra per il cedi ...Collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi ...