Funivia Mottarone Stresa, la cabina è precipitata a 100 metri dall’ultimo pilone prima della stazione d’arrivo (Di domenica 23 maggio 2021) L’incidente alla Funivia del Mottarone che è costato la vita a 12 persone è avvenuto a 100 metri dall’ultimo pilone prima della stazione di arrivo, in uno dei punti più alti del tracciato. L’impianto è stato inaugurato il 1°agosto 1970; nel 2002 la prima revisione straordinaria, tra il 2014 e il 2016 i nuovi interventi di ammodernamento. È gestita dalla società Funivie del Mottarone. Chiusa nel 2014 per una revisione generale, la Funivia ha riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società altoatsina Leitner che ha inviato tecnici sul posto. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della Funivia e tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) L’incidente alladelche è costato la vita a 12 persone è avvenuto a 100di arrivo, in uno dei punti più alti del tracciato. L’impianto è stato inaugurato il 1°agosto 1970; nel 2002 larevisione straordinaria, tra il 2014 e il 2016 i nuovi interventi di ammodernamento. È gestita dalla società Funivie del. Chiusa nel 2014 per una revisione generale, laha riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società altoatsina Leitner che ha inviato tecnici sul posto. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riaperturae tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - MassimoChiaram7 : RT @luigidimaio: Dolore e preoccupazione per il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Un pensiero commosso alle fa… - ChiaraOmissione : RT @ChiaraOmissione: #UltimOra Ennesima strage d'Italia, cade una cabina della #funivia del #mottarone . Attendiamoci a breve l'annuncio d… -