Funivia del Mottarone | cede il cavo e la cabina precipita Il bilancio sale a 8 morti | feriti gravi due bambini

(Di domenica 23 maggio 2021) Verbania,laStresa -in Piemonte, e sarebbero almeno 8 i. Duerimastiin modo grave sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - Agenzia_Ansa : E' salito ad 8 il bilancio delle vittime dell'incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. E' quanto si apprende… - FiammettaModena : Una notizia orribile, immenso dolore per le vittime della tragedia della funivia del #Mottarone. La mia preghiera p… - ccmillonarios : RT @tg2rai: #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 bambini gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia del

Dalla stazione di partenza al 'Lido' di Stresa (provincia di Verbano - Cusio - Ossola), lainizia a risalire, sorvolando un breve trattoLago Maggiore e le Isole Borromee, la verdeggiante ...Sulla cabina dellaStresa - Mottarone precipitata c'erano - secondo quando si apprende - 11 ... L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più altatragitto che,...STRESA – La funivia Stresa – Mottarone fu inaugurata, dopo le prove tecniche e di collaudo, il 1° agosto del 1970 dopo tre anni di lavori per la sua costruzione. Suddivisa in due tronconi, Stresa – ...Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale ...