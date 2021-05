Funivia crollata | i possibili perché della tragedia | le prime ricostruzioni

(Di domenica 23 maggio 2021) Unadifficilmente spiegabile, quelladel Mottarone . Siaè difficile accettare la morte di 13 persone e di due bambini in ospedale in condizioni critiche , siale ...

Un cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta dove c'è la stazione di arrivo della funivia. Sto seguendo con grande apprensione le notizie che arrivano dal Piemonte, dove una cabina della funivia Stresa-Mottarone è crollata.

Leggi anche > La Procura di Verbania ha disposto il sequestro della, con le indagini che sono affidate ai carabinieri di Verbania. Il primo intervento, ovviamente, ha riguardato il recupero e ...La cabina èin un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono ... "La cabina dellaè caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di ...(la VOCE del TRENTINO) È di 13 vittime e due bambini di 9 e 5 anni feriti, il bilancio del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. La funivia del ...Da noi a ruota libera, Serena Bortone sfiora il pianto per il crollo della funivia: "Sono sotto shock" Serena Bortone è stata ospite della puntata di oggi ...