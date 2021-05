Fulham – Newcastle United 23 maggio 2021 ore 16:00 (Di domenica 23 maggio 2021) Il trio del Fulham Tom Cairney, Aleksandar Mitrovic e Antonee Robinson non sono tutti disponibili questo fine settimana per l’incontro Fulham – Newcastle United. Fulham – Newcastle United: a che punto sono le due squadre? L’allenatore del Newcastle Steve Bruce si aspetta che Allan Saint-Maximin e il portiere Martin Dubravka giochino nonostante i loro piccoli problemi di forma fisica. Saranno valutati prima della partita di domenica, ma il capocannoniere Callum Wilson rimane fuori per un infortunio al bicipite femorale. Il Newcastle potrebbe vincere partite consecutive in trasferta di Premier League contro il Fulham per la prima volta dal 2005. Il Fulham ha vinto 12 partite di Premier League ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Il trio delTom Cairney, Aleksandar Mitrovic e Antonee Robinson non sono tutti disponibili questo fine settimana per l’incontro: a che punto sono le due squadre? L’allenatore delSteve Bruce si aspetta che Allan Saint-Maximin e il portiere Martin Dubravka giochino nonostante i loro piccoli problemi di forma fisica. Saranno valutati prima della partita di domenica, ma il capocannoniere Callum Wilson rimane fuori per un infortunio al bicipite femorale. Ilpotrebbe vincere partite consecutive in trasferta di Premier League contro ilper la prima volta dal 2005. Ilha vinto 12 partite di Premier League ...

Advertising

zazoomblog : Fulham-Newcastle (domenica ore 17:00): formazioni quote pronostici - #Fulham-Newcastle #(domenica #17:00): - infobetting : Fulham-Newcastle (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - VOdulate : Cavani vs Fulham Bruno vs Everton Bruno vs Newcastle - M1_Jajua : @goal Bruno Fernandes Pep Cavani Cavani vs Fulham Bruno's goal vs Newcastle - ItaliaNewcastle : -