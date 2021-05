«Friends: The Reunion», in prima tv assoluta anche in Italia (Di domenica 23 maggio 2021) Rullo di tamburi, il countdown è cominciato. Mancano ormai pochissimi giorni al messa in onda di «Friends: The Reunion» e i fan italiani dell’iconica sitcom possono tirare un sospiro di sollievo: la puntata speciale «The One Where They Get Back Together» del 27 maggio, 17 anni dopo l’addio, sarà trasmessa in prima tv assoluta su Sky (e in streaming su NOW), quindi in contemporanea con gli Stati Uniti. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) Rullo di tamburi, il countdown è cominciato. Mancano ormai pochissimi giorni al messa in onda di «Friends: The Reunion» e i fan italiani dell’iconica sitcom possono tirare un sospiro di sollievo: la puntata speciale «The One Where They Get Back Together» del 27 maggio, 17 anni dopo l’addio, sarà trasmessa in prima tv assoluta su Sky (e in streaming su NOW), quindi in contemporanea con gli Stati Uniti.

