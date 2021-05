Frasi di Giovanni Falcone: ecco le migliori a 29 anni dalla strage di Capaci (Di domenica 23 maggio 2021) Frasi di Giovanni Falcone – Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che si è impegnato nella lotto contro le mafie e contro Cosa Nostra. Oggi, domenica 23 maggio 2021, sono esattamente 29 anni dalla strage di Capaci, ovvero l’attentato che ha visto la morte del magistrato, della moglie e degli uomini della sua scorta. Le idee di Giovanni Falcone sono ancora esempio per tutti, vediamo insieme alcune delle Frasi più belle pronunciate dal magistrato. Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)diè stato un magistrato italiano che si è impegnato nella lotto contro le mafie e contro Cosa Nostra. Oggi, domenica 23 maggio 2021, sono esattamente 29di, ovvero l’attentato che ha visto la morte del magistrato, della moglie e degli uomini della sua scorta. Le idee disono ancora esempio per tutti, vediamo insieme alcune dellepiù belle pronunciate dal magistrato. Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora ...

