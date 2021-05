Francia, esplode la “Benzemania”: venduto il 2400% in più delle maglie della Nazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la convocazione di Karim Benzema per Euro 2020, in Francia c’è stato l’assalto alle maglie della Nazionale La convocazione di Karim Benzema a Euro 2020 da parte di Deschamps ha sorpreso un po’ tutti, ma in Francia non aspettavano altro. E così è esplosa la Benzemania, con le maglie della Nazionale che sono andate a ruba dal giorno dopo la chiamata ufficiale dell’attaccante del Real Madrid. Secondo le stime di Unisport, azienda di vendita di prodotti sportivi, le vendite della maglia della Francia sono schizzate alle stelle aumentando del 2400%. Cifre assurde, tutte da ricondurre alla chiamata in Nazionale di Benzema. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la convocazione di Karim Benzema per Euro 2020, inc’è stato l’assalto alleLa convocazione di Karim Benzema a Euro 2020 da parte di Deschamps ha sorpreso un po’ tutti, ma innon aspettavano altro. E così è esplosa la, con leche sono andate a ruba dal giorno dopo la chiamata ufficiale dell’attaccante del Real Madrid. Secondo le stime di Unisport, azienda di vendita di prodotti sportivi, le venditemagliasono schizzate alle stelle aumentando del. Cifre assurde, tutte da ricondurre alla chiamata indi Benzema. L'articolo proviene da Calcio ...

