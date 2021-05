Francesca Morvillo, chi era la moglie di Falcone: tutto su di lei (Di domenica 23 maggio 2021) Francesca Morvillo, chi era la moglie di Giovanni Falcone vittima anche lei dell’attentato di Capaci: la sua storia Alla ricorrenza della strage di Capaci la memoria collettiva vuole ricordare il giudice Giovanni Falcone – l’obiettivo principale della mafia nell’attentato di Capaci – gli agenti di scorta e la moglie del magistrato che viaggiava sulla famosa croma con lui. Francesca Morvillo era la moglie di Falcone e così viene ricordata. Nulla di sbagliato. Ma lei non era solo la sua compagna di vita. La Morvillo era un eccellente magistrato con alle spalle un invidiabile percorso di studi e lavorativo. Classe 1945, la sua era una famiglia di magistrati. Suo padre Guido era Sostituto Procuratore a ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021), chi era ladi Giovannivittima anche lei dell’attentato di Capaci: la sua storia Alla ricorrenza della strage di Capaci la memoria collettiva vuole ricordare il giudice Giovanni– l’obiettivo principale della mafia nell’attentato di Capaci – gli agenti di scorta e ladel magistrato che viaggiava sulla famosa croma con lui.era ladie così viene ricordata. Nulla di sbagliato. Ma lei non era solo la sua compagna di vita. Laera un eccellente magistrato con alle spalle un invidiabile percorso di studi e lavorativo. Classe 1945, la sua era una famiglia di magistrati. Suo padre Guido era Sostituto Procuratore a ...

