FOTO – Striscione al Maradona | la Curva B carica il Napoli e lancia messaggio di speranza

(Di domenica 23 maggio 2021) I tifosi deldanno sostegno alla squadra con unoesposto inB.-Verona è una sfida decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, ma così come per tutto il campionato si dovrà giocare senza tifosi, a causa delle restrizioni Covid 19. Nonostante tutto gli Ultrà hanno voluto far sentire la loro vicinanza al gruppo azzurro. Unoè stato esposto allo stadio Diego Armandocon la scritta “Forza vinciamo che presto ci riabbracciamo”. Un altro era stato esposto all’esterno dello stadio con scritto: “Sarà davvero una bella annata solo quando torneremo in gradinata”. Insomma messaggi di incitamento e dida parte dei tifosi del, esempi di grande civiltà e vicinanza alla squadra. Insomma ...

I tifosi, che fremono nell'attesa di tornare a tifare da vicino per gli azzurri, hanno esposto uno striscione in Curva B.