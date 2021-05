Formula Uno, Toad ed il legame con Schumacher: “Non lo lascio solo…” (Di domenica 23 maggio 2021) Un legame incredibile che va oltre al rapporto personale. Jean Todt e Michael Schumacher hanno vissuto, ai tempi della Ferrari, gli anni più belli delle loro rispettive carriere. Tante vittorie, diverse sconfitte cocenti ma, soprattutto, un’amicizia che si è consolidata con il tempo fino a diventare, praticamente, indissolubile. L’attuale presidente della FIA ha raccontato delle sue visite all’ex campione del mondo tedesco che, dopo l’incidente sulla pista da sci, è sparito dalla circolazione per dedicarsi alle cure del caso. Todt e Schumacher: un legame impossibile da recidere Intervistato da Il Corriere della Sera, Jean Todt ha parlato del suo legame, indissolubile, con Michael Schumacher. Ecco le sue dichiarazioni: ”Gli impegni non mi mancano: sicurezza stradale per l’Onu, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Unincredibile che va oltre al rapporto personale. Jean Todt e Michaelhanno vissuto, ai tempi della Ferrari, gli anni più belli delle loro rispettive carriere. Tante vittorie, diverse sconfitte cocenti ma, soprattutto, un’amicizia che si è consolidata con il tempo fino a diventare, praticamente, indissolubile. L’attuale presidente della FIA ha raccontato delle sue visite all’ex campione del mondo tedesco che, dopo l’incidente sulla pista da sci, è sparito dalla circolazione per dedicarsi alle cure del caso. Todt e: unimpossibile da recidere Intervistato da Il Corriere della Sera, Jean Todt ha parlato del suo, indissolubile, con Michael. Ecco le sue dichiarazioni: ”Gli impegni non mi mancano: sicurezza stradale per l’Onu, ...

