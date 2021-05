Fiorentina a tappe forzate | Vlahovic e il nuovo allenatore

(Di domenica 23 maggio 2021) FIRENZE - Proiettarsi nel futuro, subito. Per cancellare la peggiore stagione dal post fallimento ad oggi. Anche per questo c'è da ricominciare subito. Blindando Dusane costruendo attorno a ...

Blindando Dusan Vlahovic e costruendo attorno a lui il "Rinascimento", con un nuovo contratto. Il ragazzo è corteggiato da tutti i top club, dalla Roma al Milan fino al Real Madrid e alle