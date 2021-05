Finale playoff Serie B, Cittadella-Venezia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver eliminato le favorite assolute di questi playoff di Serie B che mettono in palio un posto per la prossima Serie A, le due compagini venete si ritrovano di fronte nelle due sfide più importanti delle rispettive stagione. Alla fine di questi centottanta minuti al cardiopalma, infatti, scopriremo la terza promossa in massima Serie. Solo un dato è certo: arriverà dalla Regione Veneto. Ecco le ultime su Cittadella-Venezia con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Soverchiato il pronostico iniziale, adesso c’è da compiere un ultimo passo che scriverà la storia dei due club veneti. I padroni di casa non sono mai arrivati in Serie A, mentre gli ospiti mancano da tempo immemore sul palcoscenico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver eliminato le favorite assolute di questidiB che mettono in palio un posto per la prossimaA, le due compagini venete si ritrovano di fronte nelle due sfide più importanti delle rispettive stagione. Alla fine di questi centottanta minuti al cardiopalma, infatti, scopriremo la terza promossa in massima. Solo un dato è certo: arriverà dalla Regione Veneto. Ecco le ultime sucon le, il pronostico e latv. Soverchiato il pronostico iniziale, adesso c’è da compiere un ultimo passo che scriverà la storia dei due club veneti. I padroni di casa non sono mai arrivati inA, mentre gli ospiti mancano da tempo immemore sul palcoscenico ...

Advertising

infoitsport : Diffidati Cittadella-Venezia: chi è a rischio squalifica in vista della finale ritorno playoff Serie B - infoitsport : Finale playoff - Al Tombolato la gara di andata del derby veneto Cittadella - Venezia - infoitsport : Cittadella-Venezia finale playoff Serie B: dove vederla in TV e streaming - heiRicardo : Oggi matchday per la champions del Milan e matchday in finale dei playoff per il Venezia in serie a, io mi do fuoco… - tabellamercatob : Oggi giornata di #Playoff /2 #SerieB Finale di andata per ultima promozione in #SerieA Alle 21.15… -