Filippi | “Due risultati su tre? Vittoria unico obiettivo Ecco come affronteremo il ritorno”

Il Palermo batte l'Avellino nel primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C.Missione compiuta per i rosanero che, nell'andata del terzo turno dei playoff promozione, conquistano il successo battendo l'Avellino grazie ad un penalty trasformato da Floriano nei minuti finali. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Non siamo in grado di giocare con due risultati su tre. La nostra mentalità è di giocare con un solo obiettivo: la Vittoria. L'Avellino è una squadra fortissima, sappiamo che bisogna andare in Campania con la stessa testa di oggi senza fare un passo indietro. Mentalmente è normale che la Vittoria vada ad alleviare tutte le fatiche. La fatica c'è. Tutti ...

