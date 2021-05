Fiera | 15 linee e 2 000 vaccini al giorno E per l’autunno si guarda al Matteo Rota

Advertising

webecodibergamo : I firmatari della convenzione, insieme all’Asst Papa Giovanni XXIII, sono le 9 organizzazioni aderenti a Imprese &… - bluto89 : alla vaccinazione con Pfizer. Dopo due mesi di attesa per l’arrivo delle dosi di vaccino, gestite come da indicazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera linee

L'Eco di Bergamo

Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla '4a... La galleria inaugura con la sua mostra '' e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla "4a... La galleria inaugura con la sua mostra "" e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...BROLO (ME) 23 mag – Oltre agli ospedali e ai punti vaccinali già esistenti, diventano 7 gli hub vaccinali in provincia di Messina e 104 in tutta la Sicilia: inaugurato nel pomeriggio anche quello alle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le ultime news. Il bollettino: 3.995 nuovi casi su 179.391 tamponi. 72 morti. LIVE ...