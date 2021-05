Fico: "Lotta alle mafie sia quotidiana". Casellati: "Stato arrivi prima criminalità organizzata" (Di domenica 23 maggio 2021) Letta: "Da Mattarella le parole più forti per ricordo strage Capaci". Tajani: "Eroi e simboli da raccontare ai giovani" Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Letta: "Da Mattarella le parole più forti per ricordo strage Capaci". Tajani: "Eroi e simboli da raccontare ai giovani"

Advertising

f_cascino : @FedeAngeli Basta che non ci porti gli strimpellatori patetici per fare lotta alla droga e diventare la foglia di f… - Bene_Pierf : (O come la lotta del vento con il fico) - carmas75 : RT @GeneraleCujkov: @Emanuel26848690 Guarda secondo me Hamas sono i migliori alleati di Israele, perchè gli permettono di coprire i suoi cr… - GeneraleCujkov : @Emanuel26848690 Guarda secondo me Hamas sono i migliori alleati di Israele, perchè gli permettono di coprire i suo… -